В Совфеде оценили решение США включить Россию в список стран, «опасных» для американцев

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов оценил решение Госдепартамента США включить Россию в список стран, посещение которых «серьёзно угрожает безопасности американских туристов», передаёт ФАН.

«В этом сообщении просматривается определённая логика американского руководства», — заявил Климов.

По словам сенатора, в августе 2017 года США приняли закон о странах, которые враждебны или представляют угрозу для Соединённых Штатов.

«Фактически это закон о санкциях против России. А на днях была опубликована новая американская доктрина, в которой Россия снова отнесена к странам, представляющим для США субстантивную угрозу», — сказал Климов.

Если Соединённые Штаты считают Россию такой «страшной силой», то они должны рекомендовать своим гражданам воздержаться от соответствующих поездок, отметил сенатор.

«Но я бы это всё назвал самоизоляцией Соединённых Штатов», — подчеркнул Климов.

Он также сказал, что заявления Госдепа о постоянно существующей в России угрозе терактов и притеснениях американцев не имеют реальных оснований.

Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский оценил в беседе с НСН заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона об отношениях с Россией.

10 января Госдеп включил Россию в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью. На сайте ведомства опубликована интерактивная карта, на которой все страны мира разделены на четыре категории. Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые «рекомендуется пересмотреть».