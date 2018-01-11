В Совфеде оценили решение США включить Россию в список стран, «опасных» для американцев
«В этом сообщении просматривается определённая логика американского руководства», — заявил Климов.
По словам сенатора, в августе 2017 года США приняли закон о странах, которые враждебны или представляют угрозу для Соединённых Штатов.
«Фактически это закон о санкциях против России. А на днях была опубликована новая американская доктрина, в которой Россия снова отнесена к странам, представляющим для США субстантивную угрозу», — сказал Климов.
Если Соединённые Штаты считают Россию такой «страшной силой», то они должны рекомендовать своим гражданам воздержаться от соответствующих поездок, отметил сенатор.
«Но я бы это всё назвал самоизоляцией Соединённых Штатов», — подчеркнул Климов.
Он также сказал, что заявления Госдепа о постоянно существующей в России угрозе терактов и притеснениях американцев не имеют реальных оснований.
Ранее президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский оценил в беседе с НСН заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона об отношениях с Россией.
10 января Госдеп включил Россию в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью. На сайте ведомства опубликована интерактивная карта, на которой все страны мира разделены на четыре категории. Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые «рекомендуется пересмотреть».