Эксперт оценил заявления Тиллерсона об отношениях с Россией

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский оценил заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона об отношениях с Россией, сообщает НСН.

Как отметил эксперт, и Тиллерсон, и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не могут улучшить диалог с Москвой из-за позиции конгресса.

«Сейчас внешнеполитическая дипломатия непонятно кем определяется. Часто бывает, что заявления одних противоречат заявлениям других», — сказал Лозанский.

По его словам, в настоящее время любые шаги по улучшению отношений с Россией должны проходить через конгресс, где царит обстановка, напоминающая советский период, когда все голосуют единогласно, и поэтому у дипломатов связаны руки.

«Наверное, Тиллерсон, как и Трамп, хотел бы эти отношения улучшить, но им не дают это сделать. Пока не видно, каким образом ситуация может измениться», — добавил Лозанский.

Ранее сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын заявил ФАН, что Москва и Вашингтон должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.