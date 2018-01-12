МИД Турции предупредил своих граждан о нежелательности поездок в США

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Министерство иностранных дел Турции призвало граждан страны пересмотреть свои планы в отношении поездок в Соединённые Штаты. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

В тексте заявления турецкий МИД призывает своих граждан пересмотреть планы в отношении поездок в США, в частности, в связи с участившимися случаями задержания граждан Турции и ростом числа терактов.

«Считаем полезным в связи с этим предупредить наших граждан о желательности пересмотра своих планов по поездкам в США, а в случае неотложных поездок призываем их к бдительности», — говорится в заявлении министерства.

Ранее Госдепартамент опубликовал список стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью.

В список, в частности, была внесена Россия.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН прокомментировал решение ведомства включить Россию в данный список. 

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