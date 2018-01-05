Эрдоган заявил, что «справедливость по-американски» беспокоит весь мир
«Если это справедливость по-американски, то миру приходится беспокоиться. Такой подход к правосудию неприемлем. После этого американцы ещё умудряются учить ему мир», — цитирует Hürriyet президента.
Erdoğan'dan Beşiktaş Belediyesi açıklaması: Demek ki su kaçağı var https://t.co/PajBcNMw8Npic.twitter.com/WTSWgRRMtF— Hurriyet.com.tr (@Hurriyet) 5 января 2018 г.
По его словам, при таком подходе «международное право, а также двухсторонние правовые отношения теряют силу».
Ранее сообщалось, что жюри присяжных в Соединённых Штатах признало Атиллу виновным в попытке помочь Ирану обойти американские санкции.
В начале декабря 2017 года стало известно, что на судебном процессе в США заявили о причастности Эрдогана к организации схемы обхода антииранских санкций.
Подробнее — в материале RT.