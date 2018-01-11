Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили политическое урегулирование ситуации в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Отмечен также приоритетный характер задач политического урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. Весомый вклад в эту работу призван внести предстоящий Конгресс сирийского национального диалога в Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, стороны подчеркнули важность реализации астанинских договорённостей по Сирии, в частности о режиме прекращения огня и создании зон деэскалации.

Ранее Путин назвал атаку беспилотников на российские военные объекты в Сирии провокацией, направленной на подрыв отношений Москвы с партнёрами, в том числе с Турцией.