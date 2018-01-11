Путин: атака на военные объекты в САР является попыткой подорвать отношения России с партнёрами

Российский лидер Владимир Путин назвал атаку беспилотников на российские военные объекты в Сирии провокацией, направленной на подрыв отношений Москвы с партнёрами.

«Там провокаторы были, но не турки, и мы знаем, кто они такие», — отметил глава государства в ходе встречи с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств в редакции kp.ru.

По словам Путина, инцидент в Хмеймиме является провокацией, попыткой подорвать отношения России с партнёрами.

«Мы знаем, когда и где передавались беспилотные аппараты, сколько их. Это летательные аппараты, закамуфлированные под кустарное производство. На самом деле там, очевидно, есть элементы высокотехнологичного характера», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в связи с инцидентом были приняты дополнительные меры безопасности пункта базирования.

Ранее в Генштабе сообщили, что для атаки на российские военные объекты в Сирии боевики использовали новый для них тип беспилотников, который ранее не применялся.

В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.