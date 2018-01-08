Минобороны предотвратило атаки террористов с применением дронов в Сирии

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

«Пострадавших или материального ущерба на российских военных объектах нет», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

10 ударных беспилотников приближались к авиабазе Хмеймим и ещё три — к пункту МТО в Тартусе.

Подразделения радиоэлектронной борьбы взяли под свой контроль шесть беспилотников, перехватив на них внешнее управление. Три БПЛА были посажены на подконтрольную территорию вне базы, ещё три при посадке сдетонировали во время столкновения с землёй.

Остальные семь БПЛА были ликвидированы.

«Семь БПЛА были уничтожены штатными зенитно-ракетными пушечными комплексами «Панцирь-С» российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство», — сообщает ведомство.

Отмечается, что авиабаза Хмеймим и пункт МТО ВМФ России в Тартусе продолжают функционировать в плановом режиме.

Ранее в Минобороны заявили, что двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате миномётного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии.