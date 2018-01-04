В МО опровергли сообщения об уничтожении боевиками семи самолётов ВКС России в Сирии

Сообщения об уничтожении боевиками семи российских самолётов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности, сообщает Минобороны России.