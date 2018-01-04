В МО опровергли сообщения об уничтожении боевиками семи самолётов ВКС России в Сирии

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Сообщения об уничтожении боевиками семи российских самолётов на авиабазе Хмеймим в Сирии 31 декабря не соответствуют действительности, сообщает Минобороны России.

«Сообщение «Коммерсанта» о якобы «фактическом уничтожении» семи российских военных самолётов на авиабазе Хмеймим» — фейк», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объёме.

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