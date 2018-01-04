В Совфеде прокомментировали нападение боевиков на авиабазу Хмеймим
«Это произошло только потому, что были вывезены наши войска и осталось вполне достаточно для функционирования военной базы», — заявил сенатор.
По его словам, то, что охранялось российскими военными, передано «на хранение» подразделениям Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики.
«Изменился подход», — добавил Клинцевич.
Он также выразил уверенность, что американская сторона и дальше будет стремиться воспользоваться ситуацией.
Ранее Минобороны сообщало, что двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате миномётного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим.
3 января ФАН сообщало, что Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии.