Минобороны России: двое военных погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря

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RT
Двое военнослужащих погибли 31 декабря в результате миномётного обстрела боевиками авиабазы Хмеймим в Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны России.
Минобороны России: двое военных погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
  • Авиабаза Хмеймим. Архивное фото
  • РИА Новости

«31 декабря 2017 года с наступлением тёмного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному миномётному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что погибли двое военнослужащих.

Ранее в ведомстве опровергли появившуюся в СМИ информацию о якобы уничтожении боевиками семи самолётов ВКС России на авиабазе Хмеймим.

Там также отметили, что российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи в полном объёме.

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