Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала десять случаев стрельбы в Сирии, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Министерства обороны.

По информации российского ведомства, перемирие было нарушено в провинциях Алеппо (8) и Латакия (2). Анкара заявила об 11 нарушениях в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Латакия. Большинство случаев беспорядочной стрельбы отмечено в районах, подконтрольных боевикам из террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*. Ранее сообщалось, что сирийская армия заявила об успешном завершении военной операции в пригороде Дамаска. * «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.