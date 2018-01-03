Россия за сутки зафиксировала десять нарушений перемирия в Сирии

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Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала десять случаев стрельбы в Сирии, сообщает ФАН со ссылкой на информационный бюллетень Министерства обороны.

По информации российского ведомства, перемирие было нарушено в провинциях Алеппо (8) и Латакия (2).

Анкара заявила об 11 нарушениях в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб и Латакия.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы отмечено в районах, подконтрольных боевикам из террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее сообщалось, что сирийская армия заявила об успешном завершении военной операции в пригороде Дамаска.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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