Правительственные войска Сирии заявили об успешном завершении военной операции в пригороде Дамаска.

Как информирует SANA, армия восстановила полный контроль над грядой Тулюль аль-Хумур и укрепила свои военные пункты в этом районе.

Отмечается, что военная операция продлилась три месяца.

В сообщении говорится, что горная гряда Тулюль аль-Хумур является стратегически важным районом, так как расположена между горой Джабаль аль-Шейх и районами Джабат аль-Хашаб и Машати Хадер в провинции Кунейтра.

Ранее ФАН передавало, что российская сторона за минувшие сутки зафиксировала восемь случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо.