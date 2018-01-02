Сирийская армия заявила об успешном завершении военной операции в пригороде Дамаска

Короткая ссылка
Правительственные войска Сирии заявили об успешном завершении военной операции в пригороде Дамаска.

Как информирует SANA, армия восстановила полный контроль над грядой Тулюль аль-Хумур и укрепила свои военные пункты в этом районе.

Отмечается, что военная операция продлилась три месяца.

В сообщении говорится, что горная гряда Тулюль аль-Хумур является стратегически важным районом, так как расположена между горой Джабаль аль-Шейх и районами Джабат аль-Хашаб и Машати Хадер в провинции Кунейтра.

Ранее ФАН передавало, что российская сторона за минувшие сутки зафиксировала восемь случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ситуация в Сирии
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119