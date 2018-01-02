Россия за сутки зафиксировала восемь нарушений режима перемирия в Сирии

Российская сторона за минувшие сутки зафиксировала восемь случаев стрельбы в провинциях Латакия и Алеппо, сообщает ФАН.

Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

Анкара сообщила о шести случаях стрельбы в провинциях Алеппо и Дамаск.

Отмечается, что большинство случаев нарушения режима перемирия наблюдается в районах, подконтрольных боевикам группировки «Джабхат ан-Нусра»*.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал в беседе с НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.