«Мы знаем, кто за этим стоит»: Путин назвал провокацией атаку беспилотников на базу Хмеймим

Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями российских печатных СМИ и информагентств. В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы отрасли. Сама встреча проходит в преддверии Дня российской печати. RT ведёт прямую трансляцию.