«Мы знаем, кто за этим стоит»: Путин назвал провокацией атаку беспилотников на базу Хмеймим

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RT
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями российских печатных СМИ и информагентств. В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы отрасли. Сама встреча проходит в преддверии Дня российской печати. RT ведёт прямую трансляцию.
Путин назвал провокацией атаку беспилотников на базу Хмеймим
  • Владимир Путин
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

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