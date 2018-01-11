«Мы знаем, кто за этим стоит»: Путин назвал провокацией атаку беспилотников на базу Хмеймим
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями российских печатных СМИ и информагентств. В пресс-службе Кремля ранее сообщили, что в ходе беседы планируется обсудить актуальные вопросы отрасли. Сама встреча проходит в преддверии Дня российской печати. RT ведёт прямую трансляцию.
- Владимир Путин
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
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