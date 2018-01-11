Генштаб: боевики использовали для атаки на военные объекты России в САР новый для них тип беспилотников

Для атаки на российские базы в Сирии боевики использовали новый для них тип беспилотников, который ранее не применялся. Об этом сообщил начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) генерал-майор Александр Новиков.

«Следует отметить, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считаные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах. Беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам Вооружённых сил Российской Федерации в ночь с 5 на 6 января 2018 года, были применены впервые», — сказал Новиков в ходе брифинга.

В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

Впоследствии источник в Минобороны раскрыл подробности атак дронов на российские военные объекты в Сирии.