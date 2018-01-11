Генштаб: боевики использовали для атаки на военные объекты России в САР новый для них тип беспилотников
«Следует отметить, что появление дронов новых типов и модификаций у боевиков в Сирии фиксировалось нами буквально через считаные дни после поступления их в свободную продажу в различных странах. Беспилотники, использовавшиеся боевиками для нанесения ударов по объектам Вооружённых сил Российской Федерации в ночь с 5 на 6 января 2018 года, были применены впервые», — сказал Новиков в ходе брифинга.
В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.
Впоследствии источник в Минобороны раскрыл подробности атак дронов на российские военные объекты в Сирии.