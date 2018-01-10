Источник раскрыл подробности атак дронов на российские военные объекты в Сирии

Боевики использовали 13 ударных беспилотников самолётного типа при атаке на российские военные объекты в Сирии 5—6 января, сообщил RT источник в Минобороны.

По его словам, 10 дронов было использовано при атаке на авиабазу Хмеймим и ещё 3 — на пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

«Появившаяся информация о якобы гораздо большем количестве атакующих БПЛА не соответствует действительности. Никаких причин скрывать или преуменьшать количество дронов, атаковавших наши военные объекты в Сирии, нет», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что специалисты Минобороны исследуют дроны и в ближайшее время представят результаты.

Ранее сообщалось, что атаковавшие Хмеймим дроны были запущены с территории, контролируемой «вооружёнными формированиями «умеренной оппозиции».

В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.