В Минобороны рассказали, откуда были запущены атаковавшие «Хмеймим» дроны

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В Минобороны России заявили, что атаковавшие «Хмеймим» дроны были запущены с территории, контролируемой «вооружёнными формированиями так называемой «умеренной» оппозиции».

Об этом сообщает газета «Красная звезда»

«Как сообщили в Минобороны России, было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого «вооружёнными формированиями так называемой «умеренной» оппозиции», — цитирует заявление РИА Новости.

В связи с данным фактом военное ведомство направило письма начальнику генштаба ВС Турции генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

«В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооружёнными формированиями», — говорится в сообщении.

8 января российское военное ведомство сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

В Кремле прокомментировали атаку боевиков на базу Хмеймим.

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