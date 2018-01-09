Песков прокомментировал атаку боевиков на базу Хмеймим

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаку боевиков на базу Хмеймим, заявил, что российский военный контингент, остающийся в Сирии, располагает необходимым потенциалом для борьбы с вылазками террористов.

Песков отметил, что решение о выводе российских военных из Сирии было принято в первую очередь в связи с тем, что «больше нет оснований для проведения крупных наступательных операций».

«При этом все, и в том числе президент, отдавали отчёт, что вылазки террористов, конечно же, в одночасье не остановятся», — сказал пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что «в данном случае тот контингент, который остаётся, и та военная инфраструктура, которая остаётся в пунктах базирования в Хмеймиме и Тартусе, обладают всеми необходимыми возможностями для борьбы с этими эпизодическими проявлениями террористических вылазок, которые, к сожалению, будут продолжаться».

8 января Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.