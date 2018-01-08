Минобороны: обстановка в зонах деэскалации в Сирии остаётся в целом стабильной

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Обстановка в зонах деэскалации на сирийской территории в целом остаётся стабильной. Об этом заявил генерал-майор Юрий Евтушенко.

При этом, по его словам, фиксируются отдельные нарушения режима тишины, передаёт ФАН.

«В течение двух суток российско-иранско-турецким совместным Координационным центром продолжали фиксироваться отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинции Идлиб. В целом обстановка в зонах деэскалации остаётся стабильной», — отметил он.

Он также подчеркнул, что к режиму прекращения огня присоединился населённый пункт Шасмин в Хомсе.

Ранее главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев рассказал НСН, почему Вашингтон готов согласиться на президентство Башара Асада в Сирии до 2021 года.

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