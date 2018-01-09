В Пентагоне заявили, что не знают подробностей атаки террористов с применением дронов в Сирии
«У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы, но могу сказать вам, что силы коалиции и наши партнёры, сражающиеся с ИГ*, встречали доступные на рынке беспилотные аппараты, которые использует ИГ. Эти системы широкодоступны, легки в управлении и, конечно, не требуют больших технических экспертных знаний», — приводит РИА Новости его слова.
При этом Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что дроны «пока что не оказали значительного влияния на операции коалиции».
Ранее в Минобороны России прокомментировали заявление представителя Пентагона о доступности дронов на открытом рынке.
8 января российское военное ведомство сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.
В Кремле прокомментировали атаку боевиков на базу Хмеймим.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.