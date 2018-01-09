В Пентагоне заявили, что не знают подробностей атаки террористов с применением дронов в Сирии

В Минобороны США не располагают подробностями нападения с помощью беспилотников на российские военные объекты в Сирии. Об этом заявил представитель Пентагона майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

«У меня нет никаких деталей относительно того, с чем сталкиваются российские силы, но могу сказать вам, что силы коалиции и наши партнёры, сражающиеся с ИГ*, встречали доступные на рынке беспилотные аппараты, которые использует ИГ. Эти системы широкодоступны, легки в управлении и, конечно, не требуют больших технических экспертных знаний», — приводит РИА Новости его слова.

При этом Рэнкин-Гэллоуэй отметил, что дроны «пока что не оказали значительного влияния на операции коалиции».

Ранее в Минобороны России прокомментировали заявление представителя Пентагона о доступности дронов на открытом рынке.

8 января российское военное ведомство сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием беспилотников на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

В Кремле прокомментировали атаку боевиков на базу Хмеймим.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.