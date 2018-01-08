Пентагон заявил о доступности дронов на открытом рынке
Об этом рассказал официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передаёт РИА Новости.
«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ*. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», — заявил представитель Пентагона.
Ранее стало известно, что Минобороны России сумело предотвратить атаки террористов с применением дронов в Сирии.
Подробнее — в материале RT.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.