Пентагон заявил о доступности дронов на открытом рынке

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Использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии «легко доступны» на открытом рынке.

Об этом рассказал официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, передаёт РИА Новости.

«Мы видели, что технологии подобного рода использовали боевики ИГ*. Эти устройства и технологии могут быть легко приобретены на открытом рынке, и это повод для беспокойства», — заявил представитель Пентагона.

Ранее стало известно, что Минобороны России сумело предотвратить атаки террористов с применением дронов в Сирии.

Подробнее — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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