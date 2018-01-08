Военный эксперт прокомментировал попытку атаки террористов с применением дронов в Сирии

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин прокомментировал RT предотвращение российскими военными атаки террористов с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

«Думаю, правы аналитики, предсказывающие, что к 2020-му воевать на море, суше и в воздухе будут роботы. Дроны сейчас широко распространены. Другой вопрос — кто-то поставляет (террористам. — RT) высокотехнологичное оружие, так как дроны делают не на скотоводческих фермах. Это всё говорит о том, что США, к сожалению, продолжают снабжать оружием антиасадовскую коалицию для дестабилизации ситуации в Сирии. Международный терроризм сегодня инспирированный, технологически подготовленный и профессионально обученный внешней стороной», — отметил он.

При этом российская военная оборонительная техника позволяет отразить террористические атаки с применением дронов, добавил эксперт.

«Те системы ПВО, которые сейчас есть (имеется в виду прежде всего ракетно-стрелковое вооружение «Панцирь» и «Тор» (зенитно-ракетный комплекс. — RT), очень эффективны», — заключил Подберёзкин.

Ранее стало известно, что Министерство обороны России предотвратило атаки террористов с применением дронов в Сирии.

Позднее ведомство опубликовало фото беспилотников, с помощью которых боевики совершили нападение на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.