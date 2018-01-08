Минобороны опубликовало фотографии атаковавших Хмеймим и Тартус беспилотников

Министерство обороны России опубликовало фотографии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с помощью которых террористы совершили нападение на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

Боевиками впервые массированно использовались БПЛА самолётного типа, запущенные с дальности более 50 км с использованием современных технологий наведения по спутниковым координатам GPS, заявили в Минобороны.

#СИРИЯ Системой обеспечения безопасности авиабазы #Хмеймим и пункта материально-технического обеспечения #ВМФ России в г. Тартус в ночь с 5 на 6 января 2018 успешно сорвана попытка атаки террористов с массированным использованием #БПЛАhttps://t.co/nHiUrEWonLpic.twitter.com/6mLX7Ec66d — Минобороны России (@mod_russia) 8 января 2018 г.

Сообщается, что все участвовавшие в атаке беспилотники террористов были оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.

Также в самодельных взрывных устройствах террористов, прикреплённых к беспилотникам самолётного типа, использовались взрыватели иностранного производства.

В Минобороны отметили, что решения, использованные при атаке БПЛА, могли быть получены лишь от страны с высоким уровнем развития технологий спутниковой навигации и удалённого управления сбросом груза в назначенных координатах.

Ранее сообщалось, что Минобороны предотвратило атаки террористов с применением дронов в Сирии.