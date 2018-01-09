В Минобороны России прокомментировали заявление Пентагона о доступности дронов

В Минобороны России прокомментировали заявление представителя Пентагона о доступности дронов на открытом рынке.

«В заявлении Минобороны России о передаче террористам технологий для совершения атаки 6 января ударными БПЛА на российские военные объекты в Сирии намеренно ничего не говорилось ни о причастности к этому конкретной страны, ни о самих технологиях», — заявили в российском оборонном ведомстве.

При этом отмечается, что для того, чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолётного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, «необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран».

«Поэтому инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии «легкодоступны на открытом рынке», вызывают не только нашу озабоченность, но и законный интерес: о каких технологиях идёт речь, где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки», — заявили в Минобороны.

В российском ведомстве подчеркнули, что «всего этого у террористов до недавнего времени не было».

«Более того, это заставляет по-новому взглянуть на странное совпадение, почему в момент атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырёх часов на высоте 7 тыс. метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолёт ВМС США «Посейдон», — подчеркнули в российском Минобороны.

Ранее официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что использованные для атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии устройства и технологии «легкодоступны» на открытом рынке.

8 января Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов с использованием БПЛА на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

В Кремле прокомментировали атаку боевиков на базу Хмеймим.