Недостаточно умеренная оппозиция: Минобороны раскрыло подробности атаки дронов на базу Хмеймим

Ударные беспилотники, атаковавшие позиции российских военных в Сирии, были запущены с подконтрольной «умеренной оппозиции» территории. В Минобороны России сообщили, что запуск БПЛА был произведён из юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб». Представителям Турции направлены письма с напоминанием, что Анкара обязана выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению режима прекращения боевых действий. В ближайшее время в Сочи пройдёт очередной раунд переговоров Конгресса сирийского национального диалога. Почему сирийская оппозиция выступает против этих переговоров и ратует за продолжение женевского процесса — в материале RT.

Атаковавшие позиции российских военнослужащих в Сирии ударные беспилотники были запущены с территории, подконтрольной вооружённым формированиям так называемой умеренной оппозиции. Такое заявление сделали в Минобороны России. В ведомстве уточнили район запуска БПЛА — это юго-запад сирийской провинции Идлиб, граничащей с Турцией.

«Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населённого пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации «Идлиб», контролируемого вооружёнными формированиями «умеренной оппозиции», — сообщает газета «Красная звезда».

В связи с инцидентом Минобороны направило письма начальнику Генштаба вооружённых сил Турции генералу Акару Хулуси и главе Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану.

Reuters

© Khalil Ashawi

«В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооружёнными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации «Идлиб» с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 6 января российские военные отбили попытку террористической атаки с использованием ударных дронов на авиабазу Хмеймим и пункт МТО ВМФ в Тартусе. Семь из 13 беспилотников были сбиты, шесть — перехвачены подразделениями радиоэлектронной борьбы. Три из них удалось посадить для дальнейшего изучения, ещё три сдетонировали при столкновении с землёй.

Расшифровка данных захваченных дронов показала, что атаку на авиабазу осуществили боевики террористической группировки «Ахрар аш-Шам», сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники.

Также техническая экспертиза показала, что БПЛА были изготовлены с использованием современных технологий наведения по GPS и способны преодолевать расстояние порядка 100 км.

В ответ на заявление представителя Пентагона о доступности подобных беспилотников на открытом рынке в Минобороны поинтересовались, «где находится данный «рынок» и какая спецслужба там торгует данными космической разведки».

Обострение перед Сочи

Согласно сообщению Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за минувшие сутки зафиксированы немногочисленные случаи нарушения режима прекращения огня в провинции Идлиб и пригородах Дамаска.

В результате обстрела со стороны террористов в Дамаске погибли по меньшей мере пять человек, более 30 получили ранения.

«В целом обстановка в зонах деэскалации остаётся стабильной», — заявили в Минобороны.

Между тем накануне турецкий МИД вызвал посла России Алексея Ерхова и посла Ирана Мухаммеда Ибрагима Тахериана Фарда, чтобы выразить им «серьёзную обеспокоенность» в связи с сообщениями о нарушении правительственной сирийской армией границ зоны деэскалации в Идлибе. Турецкая сторона обвиняет правительственные войска в проведении наземной операции на юго-востоке Идлиба.

Тема несоблюдения режима прекращения огня также обсуждалась советником МИД Турции Умитом Ялином с председателем Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии Риадом Сейфом, передаёт агентство Anadolu.

Обострение обстановки в одной из зон деэскалации происходит в преддверии очередного заседания Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, проведение которого намечено на 28—30 января.

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Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев подчеркнул, что в ходе работы форума слово будет предоставлено всем: и правительству, и оппозиции. При этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется. Ожидается, что сочинский конгресс должен запустить процесс работы над новой конституцией Сирии.

Во вторник, 9 января, Генсек ООН Антониу Гутерреш встретился с делегацией Сирийской национальной коалиции и президентом оппозиционной Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Насером аль-Харири.

По сообщению заместителя официального представителя Генсека Фархана Хака, Гутерреш «был воодушевлён готовностью оппозиции работать на следующем раунде женевских переговоров без предварительных условий».

В ходе встречи аль-Харири подчеркнул необходимость оказания давления на власти Сирии в вопросе переговоров в Женеве, передаёт РИА Новости. При этом пресс-секретарь СКП Яхья Ариди заявил, что переговоры в Сочи не дают развиваться женевскому процессу.

«Есть риск, что процесс в Сочи подорвёт женевские переговоры и отдалит их цель — переход власти, который был прописан в женевском коммюнике и резолюции СБ ООН 2254. В Женеве идёт политический процесс, но он не работает, потому что режим отказывается вести переговоры. Параллельный процесс не изменит этой реальности», — заявил Ариди.

Любопытно, что в настоящее время делегация сирийской оппозиции находится с визитом в США — «для участия во встречах высокого уровня на тему сирийского кризиса, ухудшающейся гуманитарной ситуации и предпринятых дипломатических усилий по поиску политического решения». Визит продлится до 12 января.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и лидер сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмед аль-Джарба (справа) во время встречи

РИА Новости

«Участвовать — в интересах ООН»

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду, что представители ООН примут участие в работе Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.

«Участвовать — в интересах ООН. Сочи — не единичное событие. Это событие, которое должно помочь проводимому ООН процессу», — заявил Небензя.

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Он добавил, что участникам международной коалиции во главе с Соединёнными Штатами следует заняться восстановлением сирийской Ракки после её освобождения от боевиков «Исламского государства»*.

«Думаю, что те, кто боролся там с ИГ, должны также принять на себя ответственность за восстановление города. Но на данный момент процесс идёт очень медленно. И мы об этом заявляли», — отметил российский постпред.

По его словам, выступавший с докладом в Совбезе ООН представитель управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) не дал полной оценки ситуации в Ракке.

«Мы понимаем причины этого и призываем УКГВ провести такую оценку, — подчеркнул Небензя. — Гуманитарная ситуация в Ракке ужасная, а все делают вид, что там ничего не происходит».

Дипломат добавил, что после окончания операции, которую осуществляла возглавляемая США коалиция, вся Ракка заминирована, в городе множество трупов, есть риск возникновения эпидемии, поскольку воды и электричества нет, а медицинские учреждения не работают.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.