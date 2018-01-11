Генштаб: на атаковавших российские военные объекты в Сирии беспилотниках была взрывчатка

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Атаковавшие российские военные объекты в Сирии беспилотники несли боеприпасы со взрывчаткой. Об этом в ходе брифинга заявил начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков.

По его словам, боеприпасы представляли собой самодельные взрывные устройства массой около 400 грамм, снабжённые поражающими элементами в виде металлических шариков, радиус поражения которых составляет до 50 метров.

Новиков отметил, что каждый беспилотник нёс десять таких боеприпасов.

«Предварительные исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген», — добавил он.

По словам Новикова, это взрывчатое вещество изготавливается в ряде стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов.

Ранее в Генштабе сообщили, что для атаки на российские военные объекты в Сирии боевики использовали новый для них тип беспилотников, который ранее не применялся.

В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.

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