Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
«Главы государств выразили уверенность в том, что связи стратегического партнёрства между нашими странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин также поздравил Алиева с днём рождения.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил резолюцию ООН по Иерусалиму.
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