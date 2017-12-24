Путин провёл телефонный разговор с президентом Азербайджана

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

«Главы государств выразили уверенность в том, что связи стратегического партнёрства между нашими странами будут и дальше успешно развиваться во всех сферах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин также поздравил Алиева с днём рождения.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого обсудил резолюцию ООН по Иерусалиму.