СМИ: Турция стягивает военную технику на границу с Сирией
В частности, утверждается, что в район Рейханлы турецкой провинции Хатай доставлены 24 бронетранспортёра и военных автомобиля с глушителями сотовой связи.
Отмечается, что военные ведут круглосуточное патрулирование приграничной с сирийским Африном территории.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить так называемые силы безопасности границы, создаваемые Соединёнными Штатами в Сирии, поскольку они угрожают турецкой национальной безопасности.
«Операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту», — заявлял Эрдоган.
Подробнее — в материале RT.