СМИ: Турция стягивает военную технику на границу с Сирией

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Турция стягивает дополнительную военную технику к сирийской границе, сообщает Anadolu.

В частности, утверждается, что в район Рейханлы турецкой провинции Хатай доставлены 24 бронетранспортёра и военных автомобиля с глушителями сотовой связи.

Отмечается, что военные ведут круглосуточное патрулирование приграничной с сирийским Африном территории. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить так называемые силы безопасности границы, создаваемые Соединёнными Штатами в Сирии, поскольку они угрожают турецкой национальной безопасности.

«Операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту», — заявлял Эрдоган.

Подробнее — в материале RT.

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