«Мы этого не позволим»: Эрдоган заявил о готовности уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ликвидировать так называемые силы безопасности границы, создаваемые на севере Сирии по инициативе США. Президент Турции подчеркнул, что подготовка к новой «антитеррористической операции» завершена, и она может начаться в любую минуту. Попытку Вашингтона создать в САР новое вооружённое формирование численностью до 30 тыс. человек раскритиковал и глава МИД России Сергей Лавров. По словам дипломата, подобные шаги Соединённых Штатов показывают, что это государство не заинтересовано в сохранении территориальной целостности Сирии. О том, как США планируют «защищать» границы Сирии при помощи курдов, — в материале RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить так называемые силы безопасности границы, создаваемые по инициативе США на севере Сирии. По его словам, эти формирования, основу которых должны составить курдские вооружённые подразделения, угрожают национальной безопасности Турции.

«Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара завершила подготовку к новой «антитеррористической операции», и выразил уверенность в том, что вооружённые силы Турции «быстро закроют тему Африна и Манбиджа» — крупных городов под контролем курдских формирований на севере провинции Алеппо.

«Операция в граничащем с Турцией сирийском районе Африна может начаться в любую минуту... Подготовка завершена, и операция может начаться в любую минуту. Затем придёт черёд других регионов», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Также президент Турции в предельно жёсткой форме потребовал от союзников и дружественных стран не становиться на пути Анкары в её борьбе с террористическими формированиями.

«В противном случае Турция не отвечает за возможные последствия. Уберите флаги своих стран из районов дислокации террористов, пока нам не пришлось передать их вам лично. Сорвите нашивки своих армий с униформы террористов, пока нам не пришлось зарыть в землю тех, кто стоит в одном ряду с боевиками», — заявил Эрдоган.

О начале переподготовки входящих в Сирийские демократические силы (СДС) вооружённых формирований оппозиции и намерении создать на их базе сирийские «силы безопасности границы» 14 января заявил начальник управления по связям с общественностью штаба операции «Непоколебимая решимость» Томас Вил.

Предполагается, что фундаментом новой структуры станут порядка 15 тыс. бойцов СДС, а в качестве конечной цели называется создание пограничных формирований численностью около 30 тыс. человек. Более того, предполагается разместить курдские подразделения на севере Сирии, а арабские — вдоль долины Евфрата и на границе с Ираком.

Положение сил на северо-западе Сирии. Жёлтым отмечены территории, подконтрольные курдским формированиям; красным — правительственным войскам; бледно-зелёным — турецким войскам и поддерживающим их повстанцам; салатовым — отрядам «умеренной оппозиции» и боевикам ряда террористических группировок

© Скриншот: syria.liveuamap.com

«Игра с огнём»

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг обвинил Вашингтон в создании «террористической армии» под прикрытием борьбы с «Исламским государством»*.

«Вместо того чтобы совместно с Турцией бороться с «Исламским государством»*, США отправляют террористической группировке YPG (курдским Отрядам народной самообороны. — RT) тысячи фур с оружием, а также создают так называемые силы безопасности на сирийской границе — это игра с огнём», — написал он в Twitter.

1)ABD’nin DEAŞ terör örgütüyle mücadele için Türkiye yerine terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG ile işbirliği ve bunlara binlerce tır silah desteği ve şimdide bu terör örgütlerine “Suriye Sınır Güvenliği Gücü”kılıfı altında sözde terör ordusu kurdurması,ateşle oynamaktır. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 15 января 2018 г.

С решительным осуждением намерений Соединённых Штатов по созданию «сил безопасности границы» выступили и сирийские власти.

«Сирия решительно осуждает решение США о создании вооружённых бандформирований на северо-востоке страны, что является явной агрессией в отношении суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубым нарушением международного права», — приводит агентство SANA сообщение МИД Сирии.

В нём подчеркивается, что принятое американской стороной решение является частью разрушительной программы США в регионе.

Ранее с аналогичным заявлением выступило и турецкое внешнеполитическое ведомство. По словам дипломатов, продолжение сотрудничества США с отрядами YPG, которые турки считают террористическими, угрожает не только национальной безопасности Турции, но и территориальной целостности Сирии.

«Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и ещё раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности», — заявили в МИД Турции.

Бойцы Сирийских демократических сил (СДС), основу которых составляют курдские Отряды народной самообороны (YPG). Ракка, октябрь 2017 года

Reuters

«Взят курс на раздел Сирии»

Раскритиковал инициативу Вашингтона и глава российского МИД Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции в понедельник, 15 января, он заявил, что последние действия Соединённых Штатов показывают их незаинтересованность в сохранении целостности сирийского государства.

«Госсекретарь США Рекс Тиллерсон, как и (его предшественник. — RT) Джон Керри, неоднократно меня заверял, что единственной целью присутствия США в Сирии, включая ВВС и спецназ «на земле», вместе с коалицией, является уничтожение террористов, в том числе и ИГИЛ*. Даже если принять во внимание то, что, как говорят американцы, ИГИЛ до конца не уничтожен, потому что отдельные очаги, разрозненные бандформирования остались, то сейчас действия, которые мы наблюдаем, показывают, что США всё-таки не хотят сохранить территориальную целостность Сирии», — заявил Лавров.

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«Буквально вчера было объявлено о новой инициативе США, в рамках которой они хотят помочь так называемым Сирийским демократическим силам создать некие зоны пограничной безопасности. По большому счёту, это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком, к востоку от реки Евфрат. Эти территории сейчас контролируются СДС, но там очень сложные взаимоотношения между курдами и арабами. Объявление о том, что эта зона будет контролироваться группами под руководством США, причём силами до 30 тысяч человек, — это очень серьёзный вопрос, который вызывает опасения, что взят курс на раздел Сирии», — отметил глава российского МИД.

По его словам, это делается без каких-либо оснований, вытекающих из резолюций Совбеза ООН или договорённостей, которые достигались ранее в ходе женевских переговоров. Дипломат отметил, что российская сторона вместе с турецкими и иранскими коллегами ожидает от Вашингтона подробных разъяснений.

Лавров также выразил уверенность в том, что намерение создать «силы безопасности границы» не будет способствовать урегулированию напряжённости в спорных районах Сирии.

«Здесь есть и проблема в отношениях между курдами и Турцией. Этот новый односторонний ультимативный шаг-проект не помогает успокоить ситуацию вокруг Африна», — подчеркнул министр.

Аналогичное мнение ранее выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии т.н. "силы безопасности" численностью до 30 тысяч человек - это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США - за единую Сирию. На деле - за раздробленную. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 января 2018 г.

«Попытка США создать под своей эгидой на севере Сирии так называемые силы безопасности численностью до 30 тысяч человек — это путь к подготовке фактического расчленения страны. Официально США за единую Сирию, на деле — за раздробленную», — написал он в Twitter.

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Ранее в коалиции во главе с Соединёнными Штатами ответили на официальный запрос RT, сообщив подробности формирования сирийских «сил безопасности границы» (СБГ).

«Коалиция в сотрудничестве с Демократическими силами Сирии работает над формированием и подготовкой сил безопасности границ Сирии. В настоящее время в первом наборе курсантов около 230 человек. Конечной целью на следующие несколько лет является увеличение численности данного рода сил примерно до 30 тысяч человек», — говорится в комментарии коалиции.

Отмечается также, что «с точки зрения комплектования и начальной подготовки личного состава СБГ не являются принципиально новым формированием».

«Предполагается, что для продолжения операций по уничтожению ИГ и предотвращению его возрождения в данную новую группу войск войдут 15 тысяч военнослужащих СДС с опытом ведения военных действий», — добавили в коалиции.

Ожидается, что эти бойцы «будут передавать свой ценный опыт новой группе войск, помогая поддерживать высокий уровень дисциплины».

«Наряду с этим в настоящее время продолжается набор и подготовка бойцов с целью покрыть необходимость в ещё 15 тысячах военнослужащих. Подразделения СБГ будут размещены у границ районов, находящихся под контролем СДС», — говорится в сообщении.

По словам коалиционных сил, в их зону ответственности войдут и некоторые районы долины Евфрата, а также приграничные районы к востоку и северу от территории, освобождённой отрядами СДС.

«Подразделения СБГ, находясь в подчинении у СДС, будут обеспечивать безопасность на контрольно-пропускных пунктах и проводить операции по борьбе с самодельными взрывными устройствами. С этими задачами СБГ будут справляться с тем же профессионализмом, который продемонстрировали формирования СДС при освобождении значительной части восточной Сирии», — заключили в коалиции.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.