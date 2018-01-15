Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые коалицией США «силы безопасности границы» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии, поскольку они угрожают турецкой национальной безопасности.

«Сейчас Америка возле наших границ создаёт террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, пока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество, это их дело. Но мы этого не позволим», — цитирует РИА Новости Эрдогана.

Кроме того, как сообщает Anadolu, Эрдоган объявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии.

«Операция в приграничном с Турцией сирийском районе Африн может начаться в любую минуту», — заявил Эрдоган.

14 января сообщалось, что коалиция во главе с США приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии.

Ранее в коалиции во главе с Соединёнными Штатами рассказали подробности формирования «сил безопасности границы» в Сирии.

Анкара, в свою очередь, обвинила Вашингтон в создании «террористической армии» на территории Сирии.