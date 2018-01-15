В коалиции США назвали цель создания «сил безопасности границы» в Сирии
«Коалиция в сотрудничестве с Демократическими силами Сирии (ДСС) работает над формированием и подготовкой Сил безопасности границ Сирии. В настоящее время в первом наборе курсантов состоят около 230 человек. Конечной целью на следующие несколько лет является увеличение численности данного рода сил примерно до 30 тыс. человек», — говорится в ответе коалиции на запрос RT.
При этом в коалиции отметили, что «с точки зрения комплектования и начальной подготовки личного состава СБГ не являются принципиально новым формированием».
«Предполагается, что для продолжения операций по уничтожению ИГ* и предотвращению его возрождения в данную новую группу войск войдут 15 тыс. военнослужащих ДСС с опытом ведения военных действий», — добавили в коалиции.
Ожидается, что военные «будут передавать свой ценный опыт новой группе войск, помогая поддерживать высокий уровень дисциплины».
«Наряду с этим в настоящее время продолжается набор и подготовка бойцов с целью покрыть необходимость в ещё 15 тыс. военнослужащих. Подразделения СБГ будут размещены у границ районов, находящихся под контролем ДСС», — подчёркивается в сообщении.
По словам военных, в их зону ответственности войдут и некоторые районы долины Евфрата, а также приграничные районы к востоку и северу от территории, освобождённой отрядами ДСС.
«Подразделения СБГ, находясь в подчинении у ДСС, будут обеспечивать безопасность на контрольно-пропускных пунктах и проводить операции по борьбе с самодельными взрывными устройствами. С этими задачами СБГ будут справляться с тем же профессионализмом, который продемонстрировали формирования ДСС при освобождении значительной части восточной Сирии», — заключили в коалиции.
14 января сообщалось, что коалиция во главе с США приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии.
Власти Сирии осудили данное решение американской стороны.
Анкара обвинила Вашингтон в создании «террористической армии» на территории Сирии.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.