Власти Турции обвинили США в создании «террористической армии» в Сирии

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США под видом «сил безопасности» создают в Сирии «террористическую армию». Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Вместо того чтобы совместно с Турцией бороться с «Исламским государством»*, США отправляют террористической группировке YPG (курдским Отрядам народной самообороны. — RT) тысячи фур с оружием, а также создают так называемые силы безопасности на сирийской границе — это игра с огнём», — написал он в Twitter.

По словам вице-премьера, США, «используя как предлог борьбу с ИГ, создают террористическую армию».

«Это не борьба с ИГ и с терроризмом, а их поддержка», — добавил Боздаг.

Ранее сирийские власти осудили заявление американской стороны о намерении создать «силы безопасности границы» в Сирии. 

14 января сообщалось, что коалиция США создаёт новые «силы безопасности границы» на территории Сирии.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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