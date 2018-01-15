Сирия осудила планы США по созданию «сил безопасности границы»

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Власти Сирии расценивают как открытую агрессию заявление Соединённых Штатов о создании «сил безопасности границы» в САР.

Об этом информирует агентство SANA со ссылкой на МИД Сирии.

«Сирия решительно осуждает решение США о создании вооружённых бандформирований на северо-востоке страны, что является явной агрессией в отношении суверенитета и территориальной целостности Сирии и грубым нарушением международного права», — говорится в сообщении.

Дипломаты отметили, что решение американской стороны является частью разрушительной программы США в регионе.

14 января сообщалось, что коалиция во главе с США приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии.

По словам представителя коалиции Томаса Вила, их численность должна составить около 30 тыс. человек.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал ФАН действия США в Сирии.

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