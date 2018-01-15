В МИД Турции осудили планы США создать «силы безопасности границы» в Сирии

В МИД Турции осудили намерение США создать «сил безопасности границы» в Сирии. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что продолжение США сотрудничества Отрядами народной самообороны сирийских курдов (YPG) подвергают риску национальную безопасность Турции и территориальную целостность Сирии.

« Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности»,

Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии. По словам представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила, их численность должна составить около 30 тыс. человек.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФАН прокомментировал действия США в Сирии.