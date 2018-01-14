Власти Турции заявили о неприемлемости создания новых «сил безопасности границы» в Сирии
«США предпринимает шаги, которые узаконивают террористическую организацию. Это вызывает беспокойство и является неприемлемым. Оставляем за собой право на любую борьбу с терроризмом. Наша борьба с террористическими организациями будет продолжаться как внутри страны, так и за её пределами. Турция примет все меры для обеспечения своей безопасности», — приводит телеканал NTV слова Калына.
Ранее сообщалось, что коалиция во главе с США совместно с Сирийскими демократическими силами приступила к созданию новых «сил безопасности границы» в Сирии. По словам представителя пресс-службы коалиции Томаса Вила, их численность должна составить около 30 тыс. человек.