СМИ: Турецкие ВВС наносят авиаудары по объектам курдов в Африне

Турецкие Военно-воздушные силы начали наносить авиаудары по позициям курдской партии PYD («Демократический союз») в Африне на северо-западе Сирии.

Как сообщает Anadolu, самолёты видны над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай, в районах Рейханлы и Кырыкхан.

Отмечается, что из Африна слышны звуки взрывов снарядов.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне.