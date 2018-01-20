СМИ: Турецкие ВВС наносят авиаудары по объектам курдов в Африне

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Турецкие Военно-воздушные силы начали наносить авиаудары по позициям курдской партии PYD («Демократический союз») в Африне на северо-западе Сирии.

Как сообщает Anadolu, самолёты видны над приграничной с Сирией турецкой провинцией Хатай, в районах Рейханлы и Кырыкхан. 

Отмечается, что из Африна слышны звуки взрывов снарядов. 

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне. 

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