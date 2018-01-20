Минобороны: Россия приняла меры по обеспечению безопасности своих военных в Африне
«Командованием российской группировки войск в Сирии приняты меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих, находившихся в кантоне Африн, где турецкие вооружённые силы приступили к проведению «специальной операции» против курдских формирований», — сообщили в ведомстве.
Как отмечается, во избежание провокаций, а также для исключения угрозы жизни и здоровья российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат.
Центр примирения продолжает мониторинг обстановки внутри и вокруг Телль-Рифъата для оперативного оказания необходимой помощи мирному населению, покидающему районы боевых действий.
Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.
В МИД России призвали стороны к сдержанности.