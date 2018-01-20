Минобороны: Россия приняла меры по обеспечению безопасности своих военных в Африне

Командование российских войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих в Африне, где Турция начала операцию против курдских формирований. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в RT.

«Командованием российской группировки войск в Сирии приняты меры по обеспечению безопасности российских военнослужащих, находившихся в кантоне Африн, где турецкие вооружённые силы приступили к проведению «специальной операции» против курдских формирований», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, во избежание провокаций, а также для исключения угрозы жизни и здоровья российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат.

Центр примирения продолжает мониторинг обстановки внутри и вокруг Телль-Рифъата для оперативного оказания необходимой помощи мирному населению, покидающему районы боевых действий.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

В МИД России призвали стороны к сдержанности.