«Оливковое» наступление: курды сообщили о первых жертвах операции Турции в Сирии

Курдские формирования в сирийском Африне заявили о первых жертвах турецкой операции «Оливковая ветвь». По их данным, в результате авиаударов Военно-воздушных сил противника погибли девять человек — шестеро гражданских и трое бойцов Отрядов народной самообороны (YPG). Кроме того, сообщается о пуске ракеты по территории турецкой провинции Килис. Между тем Анкара заявила о возможном начале 21 января сухопутной операции в Африне. RT выяснял, чем может обернуться турецкая кампания в Сирии.

В окрестностях сирийского Африна второй день продолжается турецкая операция «Оливковая ветвь». Анкара инициировала военные действия против курдских Отрядов народной самообороны (YPG), которые считает террористическими. Однако сами курды заявляют, что пока под ударами турецких ВВС больше гибнут мирные жители.

«По меньшей мере 13 гражданских было ранено. Один боец YPG и двое из YPJ (Отряды женской самообороны. — RT), а также шестеро мирных жителей были убиты в этих атаках», — говорится в заявлении на сайте YPG.

Также отмечается, что наземные силы турецкой армии якобы попытались прорваться в Африн с двух направлений, однако были вынуждены отступить.

Между тем в Анкаре ранее заявляли, что наземные силы могут присоединиться к операции 21 января. Однако их ввод на территорию Сирии будет зависеть от обстановке на театре военных действий. Пока же обстрел Африна ведёт турецкая артиллерия из приграничных населённых пунктов. Также работает авиация.

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В частности, самолёты нанесли удары по аэродрому Миннинг, который США, как утверждает газета Hurriyet со ссылкой на источники, использовали для поставки оружия и боеприпасов курдам.

Между тем стало известно, что по турецким территориям ведётся ответный огонь. Так, агентство Abadolu со ссылкой на местные власти сообщило, то по провинции Килис были выпущены три ракеты. Предположительно, они были направлены из районов Африна. Отмечается, что пострадавших и погибших в результате обстрела нет. Ущерб лишь на нанесён некоторым зданиям.

Реакция США

В Вашингтоне начало турецкой операции оценивают сдержанно. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон провёл телефонные переговоры с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, обсудив обострение.

В Пентагоне тем временем подчеркнули, что заявили, что и Анкаре, и сирийским курдам стоит сосредоточиться на борьбе с террористами ИГ*. Об этом в частности заявил представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон.

«Мы призываем все стороны избегать эскалации и сосредоточиться на более важной задаче по разгрому ИГ», — приводит ТАСС слова Пэхона.

Заявление по Африну сделал глава Центрального командования Соединённых Штатов (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел, который сейчас находится в рабочей поездке по Ближнему Востоку.

Джозеф Вотел

© Virginia Mayo / POOL / AFP

По его словам, США не придают большого значения происходящему, однако обеспокоены возможным влиянием события на продолжающуюся борьбу с «Исламским государством»*.

«Военные источники не уделяют особо внимание данной зоне (Африну. — RT). Мы все ещё сконцентрированы на борьбе с ИГ в Сирии и работаем с партнёрами для освобождения районов, захваченных террористами», — цитирует Вотела Anadolu.

При этом он отметил, что Анкара извещала Вашингтон о начале своей операции, однако не упоминала о планах после Африна двинуться на Манбидж. Между тем ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что намерен двинуть войска и на этот город, так как США не выполнили своего обещания вывести оттуда отряды YPG.

«Вакуум, который займут террористы»

Эксперты сходятся во мнении, что обострение на северо-западе Сирии может нанести значительный вред союзническим отношениям США и Турции. Сохраняется даже угроза столкновения между ними на поле боя.

«США пытаются умыть руки, заявляя, что в Африне нет их военных. Но там находятся люди, которых они вооружали и тренировали. И если Турция всё же решит продолжить свою военную операцию и распространит её на Манбидж и восток реки Евфрат, то она столкнётся с американцами. И двое союзников рискуют вступить в бой в третьей стране», — заявил RT бывший министр иностранных дел Турции Ясар Якис.

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«Безусловно, эта ситуация создаст кризис в отношениях между двумя давнишними союзниками по НАТО — США и Турцией. К тому же сейчас под угрозой и отношения Сирии с Турцией. Ведь Дамаск очень категорично отреагировал на заявления Анкары об операции (пригрозив сбивать турецкие самолёты. — RT). Поэтому сейчас могут быть разнообразнейшие сценарии дальнейшего развития ситуации», — отметил в комментарии RT эксперт по Ближнему Востоку Али Ризк.

В свою очередь глава Национальной ассамблеи сирийского Курдистана Шерко Аббас отмечает в беседе с RT, что если США не остановят Турцию, то все успехи американцев в Сирии пойдут прахом.

«Если Вашингтон позволят Анкаре и дальше действовать, то это нивелирует все успехи США по борьбе с ИГ в Сирии. Потому что курды будут вынуждены уйти с этих территорий и увести свои войска. А это создаст вакуум, который поспешат занять террористы. Поэтому в интересах и США, и всего международного сообщества потребовать от Анкары перестать преследовать курдский народ в Сирии», — сказал он.

«Безответственные действия американской стороны»

В Минобороны России отмечают, что ситуация вокруг Африна усложнилась во многом из-за действий Соединённых Штатов. Как отметили в ведомстве, Вашингтон буквально спровоцировал своих союзников по НАТО, бесконтрольно снабжая оружием различные формирования на севере Сирии.

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии способствовали быстрой эскалации напряжённости в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции. Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в Женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды», — заявили в ведомстве.

Бойцы курдских формирований YPG

Reuters

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что штурмовым отрядам сирийцев удалось взять в кольцо крупную группировку «Джабхат ан-Нусры»* в провинции Идлиб.

«Штурмовые отряды сирийских правительственных войск под командованием генерала Хасана Сухела, наступая вдоль трассы Хама — Алеппо соединились с отрядами народного ополчения в районе населённых пунктов Хербет аль-Гаджар и Расм аль-Хармаль. Таким образом, завершено окружение крупной группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра» в восточной части провинции Идлиб», — говорится в заявлении.

Помимо этого, отметили в ведомстве, сирийская армия выбила боевиков с территории аэродрома Абу-Духур, который находился под контролем экстремистов с сентября 2015 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.