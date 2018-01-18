«Чёткое послание»: сирийские власти заявили о готовности уничтожать военные самолёты Турции

Короткая ссылка
Владимир Смирнов
Любые военные действия Турции на севере Сирии будут восприняты как акт агрессии против суверенитета республики. Замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад предостерёг Анкару от силовых мер, подчеркнув: Дамаск готов сбивать турецкие самолёты в небе над САР. Обострение обстановки вокруг районов Африн и Манбидж на северо-западе провинции Алеппо продолжается. По информации СМИ, Турция стягивает в приграничные районы бронетехнику, частично разбирает пограничные бетонные заграждения и обсуждает тактику проведения операции с отрядами вооружённой оппозиции. На этом фоне в Москву на переговоры прибыли глава турецкого Генштаба и директор национальной разведки. О ситуации на турецко-сирийской границе — в материале RT.
«Чёткое послание»: сирийские власти заявили о готовности уничтожать военные самолёты Турции
  • Турецкий истребитель F-16
  • Reuters
  • © Umit Bektas

Замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад заявил о готовности сил ПВО республики сбивать турецкие самолёты, если они будут находиться в воздушном пространстве страны. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что любые военные действия Анкары в районе сирийского Африна будут восприняты как акт агрессии турецкой армии против суверенитета САР, передаёт агентство SANA.

«Мы предупреждаем руководство Турции, что согласно нормам международного права, любая инициатива начать боевые действия в районе Африна будет считаться актом агрессии со стороны турецкой армии в отношении территориальной целостности Сирии», — отметил Микдад.

«Мы предупреждаем, что сирийская ПВО полностью восстановила свою мощь и готова уничтожать турецкие воздушные цели в небе над Сирией. Это означает, что в случае агрессии против Сирии, им не стоит чувствовать себя, как на прогулке», — подчеркнул замглавы МИД.

Он добавил, что присутствие турецких вооружённых подразделений на территории Сирии является «абсолютно неприемлемым», а правительственные войска будут защищать свою родину «со всей храбростью и мужеством».

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, эти заявления относятся к вероятным намерениям Турции по проведению военной операции на приграничных территориях провинции Алеппо, занятых курдскими формированиями.

«Мы направляем чёткое послание всем причастным сторонам: Африн, а также северный и северо-восточный регионы САР навсегда останутся арабскими землями Сирии», — подчеркнул Микдад.

  • Турецкий конвой c военной техникой прибывает на военную базу около турецко-сирийской границы, 17 января 2018 года
  • Reuters
  • © Osman Orsal

Новое обострение ситуации вокруг северо-западных территорий Сирии, в частности районов Африн и Манбидж провинции Алеппо, началось в минувшие выходные. Тогда высокопоставленный представитель возглавляемой США коалиции заявил о начале переподготовки входящих в «Сирийские демократические силы» (СДС) вооружённых формирований и намерении создать на их базе сирийские «силы безопасности границы». Фактически речь идёт о создании 30-тысячной вооружённой группировки, основой которой должны стать курдские формирования.

Такие планы вызвали бурю негодования у турецких властей. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в создании у турецких границ «террористической армии» и пригрозил уничтожить эти подразделения как угрожающие национальной безопасности Турции.

Также по теме
Тренировочный лагерь ВС США на Ближнем Востоке Тридцать тысяч курдов — «не армия»: в США опровергли сообщения о создании нового вооружённого формирования
Пентагон опроверг информацию о намерении создать на севере Сирии новую «армию». В Министерстве обороны США подчеркнули, что понимают...

Эрдоган также потребовал от союзников и дружественных стран не становиться на пути Анкары в её борьбе с террористическими формированиями. Напомним, Турция считает террористической группировкой курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) и связанные с ней «Демократический союз» (PYD) и Рабочую партию Курдистана (PKK).

С решительным осуждением намерений Вашингтона по созданию «сил безопасности границы» выступили и сирийские власти. МИД республики назвал принятое решение частью разрушительной программы США в регионе.

Позднее в США опровергли данные о намерении создать на севере Сирии новой «армии». При этом в Пентагоне подчеркнули, что продолжат готовить местные силы безопасности — для обеспечения зашиты возвращающихся в регион беженцев от вероятных атак недобитых подразделений «Исламского государства»*.

В то же время турецкие и сирийские СМИ сообщают о продолжающейся переброске турецкой военной техники в приграничные районы. Так, в среду, 17 января фотокорреспондент Reuters Осман Орсал зафиксировал прибытие бронетанковой колонны на базу близ города Рейханлы — в 30 км к юго-западу от Африна.

Также журналист Kurdistan24 Барзан Садик сообщил в Twitter, что турецкая армия приступила к частичному разбору пограничных бетонных заграждений «в преддверии вероятной операции в Африне». Аналогичную информацию передавал и Haberturk.

В свою очередь, курдское агентство Firat сообщает о периодических обстрелах приграничных сёл турецкой артиллерией и о проводимой авиационной разведке контролируемых курдами районов. При этом, по данным агентства, после озвученных Эрдоганом угроз о вторжении в Африн местные жители начали записываться в ряды добровольцев.

По информации телеканала Haberturk, турецкие вооружённые силы и подразделения «Сирийской свободной армии» обсудили и скоординировали общую тактику зачистки Африна от курдских боевых формирований.

Портал Northern Syria Observer сообщает, что для проведения операции по взятию Африна Турция готовит 17-тысячную группировку. По данным источника портала в вооружённой оппозиции, операция может начаться до конца января.

Основной удар будет нанесён с территорий, захваченных в ходе операции «Щит Евфрата» и контролируемых турецкими формированиями, а также из районов, подконтрольных отрядам так называемой вооружённой оппозиции, сообщил источник NSO.

На фоне роста напряжённости в среду, 17 января, вице-премьер Турции Бекир Боздаг сообщил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном. А 18 числа глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что Анкара должна координировать свои действия во время возможной операции в Африне с Москвой, поскольку в регионе находятся российские наблюдатели.

«В Сирии много игроков. В регионе присутствуют разные страны, группировки, военные базы, и для проведения воздушной операции действия должны быть хорошо скоординированы, чтобы избежать ошибок. Соответствующие вопросы представители турецких властей обсудят с начальником Генштаба ВС России Валерием Герасимовым в Москве», — заявил Чавушоглу.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь необходимо чётко определить координаты объектов, по которым в случае начала операции будут наноситься удары.

Также по теме
Военные США и бойцы курдских отрядов народной самообороны YPG «Пытаются остаться в Сирии»: как США разыгрывают курдскую карту вопреки предупреждениям Турции
Военные советники международной коалиции под эгидой США займутся обучением 15 тысяч бойцов Сирийских демократических сил, которые...

В ходе рабочего визита в Москву начальник Генштаба вооружённых сил Турции Хулуси Акар и директор Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан провели переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу и с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

В поступившем в RT пресс-релизе Минобороны сообщается, что в центре дискуссии была ситуация в Сирии, в том числе «реализация имеющихся договорённостей по обеспечению функционирования зон деэскалации и поддержанию режима прекращения боевых действий в них».

По итогам встречи стороны назвали её конструктивной и выразили удовлетворение уровнем взаимодействия, договорившись о продолжении контактов.

При этом в четверг, 18 января, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подчеркнул, что готовящаяся операция направлена не против сирийских курдов, а исключительно против подразделений PYD, YPG и PKK.

«Ещё раз хотелось бы подчеркнуть, что меры, принимаемые Турцией в Африне, Манбидже, Джераблусе и других регионах, направлены на защиту национальной безопасности страны и не направлены против проживающих на этих территориях сирийских курдов... PYD/YPG/PKK не представляет интересы сирийских курдов. Многие курды не согласны с идеологией этих террористов, выступают против их действий и страдают от этого», — заявил Калын.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Самые свежие новости России и мира на нашей странице в Facebook
Ближний Восток Ситуация в Сирии
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119