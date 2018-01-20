Операция «северо-запад»: СМИ сообщили об обстреле Турцией позиций курдов в Африне

Анкара нанесла удары по позициям курдов в сирийском городе Африн, сообщают турецкие СМИ. Представители курдских отрядов заявляют о 70 снарядах, выпущенных ВС Турции. О начале операции на северо-западе Сирии неделю назад заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Тем временем турецкие СМИ заявляют о «выводе» российских военных из Африна. Однако глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что эти данные не соответствуют действительности. Как развивается ситуация на северо-западе Сирии — в материале RT.

Вооружённые силы Турции обстреляли позиции курдов вблизи сирийского города Африн. Как сообщило турецкое агентство Anadolu со ссылкой на военные источники, удар бы нанесён в ответ на обстрелы курдских сил.

При этом источник агентства РИА Новости в курдских Отрядах народной самообороны (YPG) заявил, что атаке подверглись несколько населённых пунктов. «Более 70 ракетных снарядов, запущенных турецкой артиллерией из города Хатай на юге Турции, упали на город Раджу и соседние города, что привело к большому материальному ущербу наряду с разрушением здания местной радиостанции», — сообщил собеседник агентства.

Ливанский телеканал «Аль-Маядин», ссылаясь на курдский источник, заявил, что бойцы YPG убили четверых турецких военнослужащих в пограничной зоне после того, как те попытались проникнуть вглубь сирийской территории.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения турецких СМИ о том, что Африн покидают «десятки российских военнослужащих», не соответствуют действительности. «Эти сообщения потом были опровергнуты», — сказал он.

Глава МИД отметил, что в данный момент главной задачей России и её союзников — Ирана и Турции — является обеспечение стабильности в зоне деэскалации «Идлиб». При этом министр посетовал, что турецкая сторона пока не в полной мере справляется со взятыми на себя обязательствами.

«У нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном — обеспечить полноценное функционирование зон деэскалации в Идлибе. Там, к сожалению, наши турецкие партнёры пока не выставили всех тех наблюдательных постов, которые они должны выставить согласно договорённостям. Таких постов, по-моему, должно быть 23-24. А они выставили лишь несколько», — подчеркнул Лавров.

По его словам, такое положение даёт возможность боевикам возобновлять свою деятельность и даже совершать диверсионные вылазки против российских военных.

«По нашей оценке, отсутствие полноценных наблюдательных постов, которые Турция должна развернуть, стало причиной активизации боевиков, которые даже пытались напасть на базу российских вооружённых сил в Хмеймиме», — заключил министр.

Сергей Лавров

AFP

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Операция в Африне

Отметим, 19 января турецкое агентство Anadolu сообщало, что часть контингента РФ якобы уходит из Африна и направляется «в подконтрольные режиму Башара Асада населённые пункты Нубул и Захра».

Это сообщение появилось на фоне заявлений турецких властей начать операцию в районах Африна, где концентрируются Сирийские демократические силы (СДС). Их костяк составляют курдские Отряды народной самообороны, которые Анкара считает террористическими и связанными с запрещённой в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

В связи с этим Турция уже привела в боеготовность свои войска на границе с Сирией. А вице-премьер Бекир Боздаг отметил, что Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном на предмет возможных боевых действий.

О новой операции в Сирии — но уже против курдов, а не «Исламского государства»* — 13 января объявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвём им головы», — подчеркнул Эрдоган.

По его словам, курды, занимая районы северо-запада Сирии, формируют «пояс террора», а он не намерен позволять ему тянуться вдоль границ Турции.

Решительность Анкары эксперты оценивают как попытку выторговать себе у Вашингтона и Москвы как можно больше привилегий и утвердить свою значимость в регионе.

«Эрдоган пытается повышать ставки. Он пытается выторговывать у России и США максимум для себя. Однако его угрозы — не обязательно пустой звук, потому что он может достаточно легко создать проблемы и в Идлибе, и Раджабе. В принципе, как мы видим по развитию ситуации в Ираке, курды не едины. У них есть большие внутренние проблемы. Если Турция начнёт против них военную операцию, то ситуация в Сирии будет окончательно дестабилизирована», — заявил RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер.

Стремление Турции стать более независимой от США в плане принятия решений по региону подтвердил и директор Центра востоковедных исследований международных отношений и публичной дипломатии Владимир Аватков.

«Турция достаточно давно пытается прекратить быть правой рукой Соединённых Штатов на Ближнем Востоке. Она становится всё более активным и самостоятельным игроком. Но это влечёт за собой и определённые риски. Ведь у Турции растут амбиции и стремление не просто играть важную роль, но и влиять на ключевые процессы, которые происходят в регионе. Отсюда и такие резкие заявления», — заключил он.

«США в Сирии находятся нелегально»

Между тем в США уже выразили обеспокоенность планами Анкары по поводу операции. В Госдепартаменте заявления Эрдогана назвали угрозами стабилизации ситуации в Сирии.

«Мы не считаем, что военная операция — в Африне или же направленная против Сирийских демократических сил на севере и северо-востоке Сирии — помогает цели региональной стабильности, стабильности Сирии и обеспокоенности Турции о безопасности их границы», — цитирует РИА Новости слова представителя ведомства.

Однако при этом Вашингтон не спешит отказывать курдам в своей поддержке, что ранее обещалось Анкаре.

«Положение США сейчас непросто, так как их действия противоречат заявленной политике. В Сирии мы находимся нелегально, но у нас было хоть какое-то оправдание борьбой с ИГ. Но вот задача выполнена. И почему мы остаёмся? У нас новая миссия. Госсекретарь Рекс Тиллерсон реанимирует уже устаревший курс Обамы на недопустимость нахождения у власти Асада, противостояние Ирану и прочее. Поэтому курды являются в Сирии единственной силой, на которую мы можем рассчитывать», — пояснил RT позицию Вашингтона бывший американский дипломат Джим Джатрас.

Однако он отметил, что реакция Турции в связи с таким поведением её союзника вполне понятна и оправдана.

Попытки США закрепиться в Сирии, несмотря на выполненные задачи, путём создания альтернативной армии и государства из курдов раскритиковал и глава МИД России Сергей Лавров.

Курдские бойцы и американские военные в Сирии

Reuters

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«То, что США всерьёз занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории, — это факт, и это, конечно, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности, о приверженности территориальной целостности Сирии», — заявил он.

Министр подчеркнул, что госсекретарь Тиллерсон неоднократно уверял его в том, что Вашингтон в Сирии не преследует никаких других целей, кроме борьбы с террористами.

«Непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности тому, о чём договаривались, — это достаточно характерно для современной американской дипломатии», — подытожил Лавров.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.