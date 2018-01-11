«Невозможно изготовить в кустарных условиях»: в Генштабе рассказали о применяемых боевиками в Сирии новых беспилотниках

Террористы в Сирии получили новый вид оружия — ударные беспилотные аппараты самолётного типа, заявили в Генштабе РФ. Несмотря на примитивный внешний вид, дроны снабжены современным оборудованием. При этом для создания боеприпасов использовалось специальное вещество промышленного производства. В Минобороны уверены, что создать самостоятельно такие БПЛА боевики не могли. Какую опасность представляют беспилотники в руках джихадистов, разбирался RT.

Специалисты Минобороны РФ провели детальный анализ конструкции и характеристик беспилотников, которые были применены для атаки на российские базы в Сирии. Об этом во время брифинга в Национальном центре управления обороны заявил начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков.

Напомним, в ночь на 6 января атаке ударных дронов подверглись аэродром Хмеймим, где дислоцирована авиагруппировка РФ, и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. В общей сложности боевики запустили 13 беспилотников самолётного типа. Зенитные комплексы «Панцирь» уничтожили семь БПЛА, шесть аппаратов были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Запрограммированный полёт

Александр Новиков заявил, что создание беспилотников, которые были использованы террористами, невозможно в кустарных условиях. Атака на Хмеймим и Тартус была организована с учётом детальных «инженерно-штурманских расчётов», которые должны были обеспечить эффективность группового применения БПЛА.

«При кажущейся простоте для их (беспилотников) создания необходимо значительное время и специальные знания, в том числе в области аэродинамики и радиоэлектроники. Кустарное производство таких дронов возможно только при наличии схем сборки и необходимых комплектующих, ранее опробованных в ходе многочисленных испытаний», — сказал Новиков.

По словам генерала, сирийские террористы впервые применили против российских войск беспилотники самолётного типа с достаточно современной технической начинкой. Оборудование БПЛА учитывало множество параметров (высота, скорость полёта, направление и скорость ветра). Также программы управления дронов содержали точные координаты целей, расположенных на российских объектах.

Начальник Управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новиков

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«Проведённые исследования показывают, что установленное на беспилотниках радиоэлектронное оборудование обеспечивало их автоматизированный, заранее запрограммированный полёт и сброс боеприпасов, исключало постановку помех системам их управления. Кроме того, координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные», — сообщил Новиков.

В беседе с RT главный редактор UAV.RU, эксперт по беспилотной авиации Денис Федутинов предположил, что применявшиеся террористами БПЛА были предназначены для неуправляемого полёта по заданным координатам с автоматическим сбросом боеприпасов с контактными взрывателями. По его словам, это позволило разработчикам дронов облегчить их конструкцию.

«В противном случае на эти ударные БПЛА потребовалось бы устанавливать системы дистанционного управления и ориентации. Впервые террористы использовали беспилотники для массированного единовременного удара», — сказал Федутинов.

Странные совпадения

Как установили в Генштабе, дроны, которые использовались для атаки на Хмеймим и Тартус, способны подниматься на высоту около 2 тыс. км и поражать объекты на расстоянии свыше 100 км. Размер каждого аппарата составляет примерно два на два метра.

Один такой БПЛА может нести 10 самодельных взрывных устройств, масса каждого — около 400 грамм. Боеприпасы террористов снаряжены поражающими элементами в виде металлических шариков, имеют радиус поражения до 50 м.

В качестве взрывчатки в боеприпасах использовался ТЭН (тетранитропентаэритрит). Это бесцветное кристаллическое взрывчатое вещество, чувствительное к удару.

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Как пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярёв, в чистом виде ТЭН применяется для «снаряжения капсюль-взрывателей, кумулятивных боеприпасов и детонирующих шнуров».

«О промышленном происхождении этого вещества можно с точностью судить по его составу: взрывчатка, изготовленная в кустарных условиях, не имеет такой узнаваемой структуры», — отметил Дегтярёв.

Новиков рассказал, что ТЭН, попавший в руки боевиков, производится «рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов».

Генерал подчеркнул, что это вещество «не может быть изготовлено в кустарных условиях или извлечено из других боеприпасов». В настоящее время Минобороны проводит исследования с целью установления страны — изготовителя тетранитропентаэритрита, который применялся боевиками.

Напомним, во время атаки террористов на российские военные объекты в Сирии, которую боевики провели с помощью беспилотников, по данным Минобороны РФ, над акваторией Средиземного моря барражировал самолёт-разведчик ВМС США P-8A Poseidon. В ведомстве назвали это «странным совпадением», особо отметив, что после нападения экстремистов Пентагон поспешил заявить о «доступности технологий создания БПЛА на открытом рынке».

Масштаб угрозы

Выступая на брифинге, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков призвал «не путать примитивную сборку представленных на брифинге ударных дронов с заложенными при их разработке инженерно-техническими решениями».

Как пояснил генерал, разработка таких смертоносных БПЛА требует «хороших специальных знаний, практических навыков и опыта эксплуатации беспилотников». Конашенков убеждён: существующие данные позволяют утверждать, что технологии сборки и программирования ударных беспилотных аппаратов были получены из-за рубежа.

«Масштаб этой угрозы не ограничивается границами Сирии. Аналогичные смертоносные дроны могут быть применены террористами и в других странах. И не только в отношении военных объектов. Для нейтрализации подобных угроз уже сегодня требуются серьёзное внимание и организация взаимодействия всех заинтересованных сторон на международном уровне», — предупредил Конашенков.

Военный эксперт, директор проекта по новым технологиям и международной безопасности Вадим Козюлин полагает, что появление у исламистов ударной беспилотной авиации и более совершенных боеприпасов фактически открывает новую страницу в развитии террора.

«Атака дронов на российские базы — это тревожный сигнал всему миру. Те же самые БПЛА могут быть использованы джихадистами против людей на массовых мероприятиях, причём не только на Ближнем Востоке. Стоит признать, что у террористов появилось новое, достаточно технологичное оружие», — отметил он в беседе с RT.

Эксперт не исключает, что сирийские боевики могли получить технологию сборки беспилотников от одной из развитых стран, включая США. В то же время Козюлин призвал не делать поспешных выводов. По его мнению, террористы вполне могли нанять «технически подкованных» инженеров за денежное вознаграждение.

«На протяжении всей кампании в Сирии боевики очень активно использовали беспилотники. Как правило, это были примитивные аппараты. Но в 2016—2017 годах на освобождённых территориях стали находить документы, свидетельствующие о научной и конструкторской работе по совершенствованию дронов. Это говорит о том, что террористы или их наёмники целенаправленно стремились получить БПЛА, подобные тем, о которых, видимо, сообщили в Генштабе», — заключил Козюлин.