Лавров: сообщения о выводе российских военных из Африна были опровергнуты
«Эти сообщения потом были опровергнуты. У нас сейчас главная задача вместе с Турцией и Ираном — это обеспечить полноценное функционирование зоны деэскалации в Идлибе», — сказал министр.
Он добавил, что турецкая сторона пока не выставила наблюдательные посты в соответствии с договорённостями. Лавров отметил, что, по оценкам России, именно затягивание выставления постов привело к активизации боевиков.
Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что российские военнослужащие якобы покидают сирийский Африн, где армия Турции планирует начать операцию против сил сирийских курдов.