Лавров: США занимаются формированием альтернативных органов власти на большой территории Сирии

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Соединённые Штаты всерьёз занимаются формированием альтернативных органов власти на значительной части территории Сирии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам рабочего визита в Нью-Йорк.

«Пару дней назад американцы объявили о создании «сил безопасности границы» в Сирии, а сегодня сказали, что их не так поняли, что никакие силы они не создают. Но то, что Соединённые Штаты всерьёз занимаются формированием альтернативных органов власти на огромной части сирийской территории, — это факт. И это, конечно, абсолютно противоречит их собственным обязательствам, под которыми они не раз подписывались, в том числе в Совете Безопасности, о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что непоследовательность и отсутствие принципиальной приверженности тому, о чём договариваются, характерны для современной  дипломатии Вашингтона.

Лавров напомнил, что при этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что единственная их цель в Сирии — победить терроризм. 

Ранее СМИ сообщили, что американские власти решили скорректировать планы по созданию «сил безопасности границы» в Сирии из-за позиции Анкары по данному вопросу.

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