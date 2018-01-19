СМИ: В США пересмотрели идею создания «сил безопасности границы» в Сирии из-за Турции

Американские власти решили скорректировать планы по созданию «сил безопасности границы» в Сирии из-за позиции Анкары по данному вопросу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Военные США быстро сворачивают планы формирования приграничных сил численностью 30 тыс. человек в Сирии после того, как данное предложение вызвало дипломатический конфликт с Турцией», — указывается в материале.

Издание отмечает, что американские официальные лица США заявили, что план плохо продуман и не будет реализован так, как изначально планировалось.

14 января стало известно, что коалиция во главе с США приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В Турции в ответ на это заявили, что страна примет все меры, чтобы не допустить этого.