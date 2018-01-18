В Пентагоне прокомментировали информацию о появлении «сил безопасности границы» в Сирии

В Пентагоне прокомментировали информацию о якобы осуществляющейся подготовке так называемых «сил безопасности границы» в Сирии, создаваемых по инициативе США.

Как сообщили в военном ведомстве, американские власти действительно тренируют «местные силы безопасности в Сирии», однако этих людей не стоит воспринимать как «пограничную охрану» или «армию».

«США продолжают тренировать местные силы безопасности в Сирии. Тренировки направлены на укрепление безопасности для беженцев, возвращающихся в разрушенные города. Также важно, чтобы террористическая группировка «Исламское государство»* не смогла вновь появиться в освобождённых и неуправляемых районах. Это не новая «армия» или традиционные силы «пограничной охраны», — указывается в заявлении ведомства.

Как отмечают в министерстве, тренировки и иные действия соответствуют задачам кампании по окончательному разгрому боевиков и помогают усилиям по стабилизации ситуации в регионе.

При этом американская сторона отметила, что понимает опасения Турции в данном вопросе.

«Мы хорошо осведомлены о беспокойстве Турции, нашего партнёра по коалиции и союзника по НАТО, по поводу безопасности. Опасения Турции абсолютно законны. Мы будем и впредь абсолютно прозрачными с Турцией по поводу наших усилий в Сирии, направленных на борьбу с ИГ», — добавили в ведомстве.

14 января стало известно, что коалиция во главе с США приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии. В Турции на это заявили, что страна примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ подобных «сил безопасности», создаваемых по инициативе США.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.