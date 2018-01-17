Совбез Турции пообещал не допустить появления «сил безопасности границы» в Сирии

Турция примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ так называемых «сил безопасности» в Сирии, создаваемых по инициативе США. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на заявление Совета национальной безопасности Турции.

«Турция не позволит создать у своих границ террористический коридор, а также террористическую армию («силы безопасности границы» в Сирии. — RT). В отношении этого будут приняты все необходимые меры», — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе отмечается, что при возникновении угрозы «необходимые шаги со стороны Турции будут предприняты немедленно и решительно».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить «силы безопасности границы» в Сирии, так как они угрожают турецкой национальной безопасности.

14 января стало известно, что коалиция во главе с США приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии.