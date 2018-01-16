Эрдоган упрекнул НАТО в отсутствии реакции на создание «сил безопасности границы» в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул руководство НАТО в отсутствии реакции на создание коалицией во главе с США «сил безопасности границы» в Сирии.

«У меня есть упрёк в адрес НАТО. Вы обязаны занять позицию по отношению к тем, кто посягает на границы ваших союзников. И какую же позицию вы на сегодняшний день заняли?» — приводит слова Эрдогана РИА Новости.

Ранее Эрдоган пригрозил уничтожить «силы безопасности границы» в Сирии, так как они угрожают турецкой национальной безопасности.

14 января стало известно, что коалиция во главе с США приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии.