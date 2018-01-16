В МИД Ирана прокомментировали планы США по созданию «сил безопасности границы»

Создание по инициативе США «сил безопасности границы» в Сирии может привести к усугублению кризиса в стране. С таким заявлением выступил представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

«Заявление об организации новых пограничных сил безопасности США в Сирии является открытым вмешательством во внутренние дела этой страны и причиной усиления кризиса», — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» в Сирии, так как они угрожают турецкой национальной безопасности.

14 января стало известно, что коалиция во главе с США приступила к созданию «сил безопасности границы» в Сирии.