Лавров встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке

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Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях мероприятий Совета Безопасности ООН.

Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

«Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттерешем», — указывается в сообщении.

Каких-либо подробностей их встречи нет.

Ранее сообщалось, что Лавров встретился с министром иностранных дел Кувейта в Нью-Йорке.

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