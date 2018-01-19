Лавров встретился с генсеком ООН в Нью-Йорке
Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем на полях мероприятий Совета Безопасности ООН.
Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщает на своей странице в Facebook.
«Сергей Лавров встретился с генеральным секретарём ООН Антониу Гуттерешем», — указывается в сообщении.
Каких-либо подробностей их встречи нет.
Ранее сообщалось, что Лавров встретился с министром иностранных дел Кувейта в Нью-Йорке.
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