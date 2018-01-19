Лавров встретился с министром иностранных дел Кувейта на полях мероприятий Совбеза ООН

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Кувейта Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом на полях мероприятий Совета Безопасности ООН.

Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщает на своей странице в Facebook.

«18 января на полях заседаний Совета Безопасности ООН высокого уровня в Нью-Йорке Сергей Лавров встретился с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Кувейта Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом», — указывается в заявлении.

Отмечается, что «был проведён обстоятельный обмен мнениями по актуальным аспектам двусторонних отношений», а также по ключевым темам международной и ближневосточной повестки дня, в том числе с учётом нынешнего статуса Кувейта как непостоянного члена СБ ООН.

Ранее Лавров принял участие в заседании СБ ООН по проблеме нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).